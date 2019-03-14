При пожаре в доме пострадал мужчина, который не мог ходить

14 марта в 3:41 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Первомайское, на ул. Вишневой, 28.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание заметили соседи, которые вызвали спасателей.

Они нашли на пороге дома его хозяина, который по состоянию здоровья не мог ходить, но все же смог ползком выбраться из горящего помещения.

В результате пожара он получил ожоги рук и ног.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу.

На время прибытия пожарных горела пристройка к жилому дому и его крыша на общей площади 70 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на соседские хозяйственные постройки.

Спасатели в 4:40 пожар локализовали и в 07:26 - ликвидировали.

Внутренние помещения дома, а также соседское имущество не пострадало.

Причину возникновения пожара устанавливают.