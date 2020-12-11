В результате пожара в салтовской пятиэтажке погибла старушка

Накануне на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома, что находится на ул. Бучмы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м. В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1938 года рождения. Ее мужа 1935 г.р. удалось спасти. Бригадой медиков он был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова с ожогами головы, рук и ног, а также отравлением угарным газом.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.