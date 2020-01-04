В результате пожара в сельском клубе на Тернопольщине пострадали 8 детей: подробности

Вечером пятницы, 3 января, в клубе в селе Угринов Подгаецкого района Тернопольской области произошел пожар и прогремел взрыв. В то время там проходила репетиция рождественского вертепа. Пострадали восемь детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Все пострадавшие находятся в областной детской больнице с ожогами. Взрыв с последующим возгоранием произошел именно в тот момент, когда они репетировали рождественский спектакль.

Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на очевидцев.

Как отмечается, после взрыва односельчане спасали детей самостоятельно.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Изданию "Терміново" местные жители рассказали, что слышали звуки, подобные взрыву петард, а потом собственно прозвучал сам взрыв.

"Время от времени из клуба были слышны выстрелы, как от петард. В один момент раздался звук, похожий на взрыв. Он был настолько мощный, что обломки крыши клуба оказались во дворе у соседей", - рассказывает женщина.

По ее словам, дети, которые оказались в эпицентре пожара внутри клуба, выбегали оттуда с криками, а их волосы горели вместе с одеждой.

"Дети выбегали из клуба с криками, все горели. Соседи пытались их спасти. Кричали им: "Ложитесь, убивайте огонь об землю". А у них был шок, они бежали по центральной дороге, их волосы горело, куртки плавились", - говорит очевидица.

Вместе с тем, мать одного из пострадавших детей даже не узнала своего сына после того, как приехала на место происшествия. О трагедии ей сообщила соседка, пишет издание "20 минут".

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызывай скорую и вези малого в больницу, там, в клубе, взрыв произошел. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные парни, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве из-за нее такой взрыв произошел. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", - прокомментировала она.

По факту взрыва в сельском клубе на Тернопольщине полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 272 УК ( "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью").

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.