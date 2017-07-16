В результате столкновения двух авто пострадал пешеход - ДТП на улице Коцарской

16 июля 2017 г. 17:37
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Авария произошла сегодня в 13-30 - на пересечении улиц Коцарской и Ярославской столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ 21099.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, ВАЗ ехал по улице Ярославской с направлении Полтавского Шляха, Chevrolet двигался по Коцарской со стороны Рождественской. После столкновения Chevrolet отбросило на тротуар, где автомобиль врезался в светофор и сбил пешехода - 45-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован. 

На месте работала следственно-оперативная группа. 

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