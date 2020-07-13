В тройном ДТП в Изюме погиб мотоциклист

13 июля 2020 г. 18:22
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Сегодня около 9 утра в Изюме на 620 км трассы Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение ВАЗ 2110, мопеда Delta и грузовика Volvo: мотоциклист от полученных травм скончался.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что водитель ВАЗ, ехавший в сторону Харькова, допустил столкновение с мопедом под управлением 72-летнего местного жителя, двигавшегося в попутном направлении.

После столкновения ВАЗ врезался в припаркованную фуру. Мужчина, управлявший мопедом, от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Информация зарегистрирована в Изюмском ОП, обстоятельства устанавливаются.

 

 

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