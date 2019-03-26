В результате выжигания сухостоя сгорел автомобиль и два сарая

На Харьковщине за прошедшие сутки спасатели 30 раз выезжали на ликвидацию пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров составила около 6 га.

Наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Купянском, Волчанском, Изюмском, Богодуховском и Дергачевском районах области, а также в Киевском районе Харькова, отметили в ГСЧС.

Подавляющее большинство таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В двух случаях огонь от горящей сухой травы перекинулся на надворные постройки, в одном случае сгорел автомобиль и один забор.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Ведь чаще всего, по сведениям спасателей, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.