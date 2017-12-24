В результате взрыва в многоэтажке в Днепре ранена полицейская

24 декабря 2017 г. 12:07
Источник: УНИАН

В Днепре в 9-этажке прогремел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции.

Инцидент произошел примерно в 5:30 утра 24 декабря  в 9-этажном многоквартирном доме на улице Данилы Галицкого.

Как пишет местное издание "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью.

В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.

Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.

Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно.
 

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