В результате взрыва в многоэтажке в Днепре ранена полицейская

В Днепре в 9-этажке прогремел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции.
Инцидент произошел примерно в 5:30 утра 24 декабря в 9-этажном многоквартирном доме на улице Данилы Галицкого.
Как пишет местное издание "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью.
В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.
Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.
Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно.