В РФ горит оборонный завод - площадь пожара 24 тысячи кв.метров

26 апреля 2019 г. 19:36
Источник: УНИАН
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Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске возросла до 24 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Происходит горение на площади 24 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада. На складе хранились 50 тыс. холодильников.

Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый, наивысший для региона номер сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

"Красмаш"- один из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракетоносители и прочую технику для космоса.

 

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