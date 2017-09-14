В РФ мужчина в центре города достал из машины труп и попытался застрелиться

Инцидент произошел в Белгороде – на Соборной площади.

Сегодня в российском городе Белгород неизвестный мужчина выбросил из багажника автомобиля труп, после чего попытался застрелиться.

По информации ведомства, инцидент произошел в центре Белгорода – на Соборной площади. Убитым оказался местный житель 1983 года рождения.

Несостоявшегося самоубийцу задержали и госпитализировали. Им оказался житель Белгородского района 1952 года рождения.

Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).