В РФ мужчина в центре города достал из машины труп и попытался застрелиться

14 сентября 2017 г. 16:42
Источник: Корреспондент
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Инцидент произошел в Белгороде – на Соборной площади.

Сегодня в российском городе Белгород неизвестный мужчина выбросил из багажника автомобиля труп, после чего попытался застрелиться.

По информации ведомства, инцидент произошел в центре Белгорода – на Соборной площади. Убитым оказался местный житель 1983 года рождения.

Несостоявшегося самоубийцу задержали и госпитализировали. Им оказался житель Белгородского района 1952 года рождения.

Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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