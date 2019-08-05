В Сибири горит склад боеприпасов: людей эвакуируют

В Красноярском крае России начался пожар на территории воинской части, где расположены склады с артиллерийскими боеприпасами. В результате пожара ближайший город Ачинск эвакуируют, сообщают российские СМИ.

На горящих складах хранятся около 40 тыс. снарядов, в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также противотанковые ракеты.

Пожару присвоен второй номер сложности, полиция перекрыла дорогу из Ачинска в соседний поселок Назарово.

"В радиусе нескольких километров стали наблюдать большие языки пламени ... Говорили про 150-й калибр ... Очевидцы рассказывают, что там остались престарелые бабульки и дедульки, которые не могут выйти из квартир. Очевидцы говорят, что дома жилые уже горят. Окна выбиты вообще все", - сообщает главред телеканала trk7.ru.

Ресурс ngs24.ru отмечает, что расстояние от Ачинска до Каменки составляет 11,2 км, "тем не менее, до города докатывается взрывная волна".

По данным телеграм-канала Mash, осколочные ранения и ожоги получили четверо местных жителей.

Напомним, в конце июля масштабные пожары охватили сибирские леса, дым от пожаров достиг побережья Северной Америки.

Сообщалось о более чем 3,7 млн гектаров пожара.