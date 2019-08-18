 

В России 16-летний парень убил всю семью и покончил с собой

18 августа 2019 г. 17:01
Источник: УНИАН
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В селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний Тимерлан Камалетдинов жестоко убил всю свою семью, после чего покончил с собой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырёх лет. На столе остался вырванный из тетрадки окровавленный  листок, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой», - говорится в сообщении.

После убийства родных парень спрыгнул с вышки сотовой связи и разбился насмерть.

Отмечается, что по словам знакомых, подросток был отличником, «спокойным, одаренным учеником».

 

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