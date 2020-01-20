В России 5 человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в отеле

20 января 2020 г. 9:30
Источник: УНИАН
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Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми.

Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.

Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

Еще три человека пострадали, их госпитализировали.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также ожоги получили два спасателя.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

 

Видео: 

5 человек погибли в гостинице Перми из-за прорыва трубы

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