В России 5 человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в отеле

Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми.

Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.

Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

Еще три человека пострадали, их госпитализировали.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также ожоги получили два спасателя.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.