В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, около двух десятков погибших

01 декабря 2019 г. 14:14
Источник: РБК-Украина
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Утром 1 декабря в российском Забайкальском крае на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ пассажирский автобус из-за лопнувшего колеса слетел с моста и упал в реку. Тогда было известно, что в результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали. В автобусе на момент ДТП находились 44 человека.

Однако по данным источников в российских правоохранительных органах, в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку погибли по меньшей мере 19 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних.

Также известно о минимум 5 пострадавших.

Эвакуация пассажиров автобуса затрудняется тем, что он лежит на льду. Как отмечает Mash, тяжелую технику к нему подогнать невозможно, так как он может провалиться под лед. Автобус планируют поднимать краном. 

Для эвакуации пострадавших привлекли санитарную авиацию.

По данным СМИ, транспортное средство принадлежало местной турфирме и совершало заказной нерегулярный рейс. По данным собеседника издания, все пассажиры - граждане РФ. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

 

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