В России медведь забрел на городской рынок

23 октября 2017 г. 14:00
Источник: УНИАН
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Сегодня рано утром в Елизовском районе Камчатки (РФ) мужчина увидел медведя, который ходил по территории рынка, расположенного у объездной дороги.

Информацию о медведе, вышедшем к людям, подтвердили в полиции, передает местное издание "Кам 24".

"Сегодня около семи часов утра позвонил мужчина, который сообщил, что в районе 26 километра видел медведя. Сотрудники, выехавшие на место, не обнаружили хищника. Возможно, к тому моменту он уже ушел в лес", – сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МВД.

При этом, по данным издания, местные жители утверждают, что медведь ходит вблизи жилых домов.

 

Видео: 

Сегодня утром на рынок в Елизовском районе Камчатки забрел медведь

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