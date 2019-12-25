В России опрокинулся вертолет во время аварийной посадки, есть пострадавшие

25 декабря 2019 г. 11:00
Источник: Левый берег
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В Красноярском крае России вертолет Ми-8 опрокинулся во время аварийной посадки, в результате чего пострадали шесть человек. Всего на борту находилось 23 человека, пишет "Интерфакс".

Вначале сообщалось о троих пострадавших – командире судна и двоих пассажирах. Однако позже в Минздраве сообщили, что их количество увеличилось.

"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", – сказал собеседник агентства.

Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "КрасАвиа".

Во время взлета оно попало в снежный вихрь и совершило аварийную посадку на территории аэропорта поселка Байкит. У вертолета повредилась хвостовая балка и лопасти несущего винта, он опрокинулся на бок. 

Известно, что судно планировало совершить полет из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Напомним, 24 декабря первый серийный экземпляр нового российского истребителя Су-57 разбился во время испытаний. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали из тайги на вертолете. 

 

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