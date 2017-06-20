В России открыли уголовное дело на бойцов Азова

20 июня 2017 г. 13:09
Источник: Корреспондент
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Военнослужащие якобы с "особым цинизмом" обстреливали жителей Донбасса 9 мая.

Следственный комитет России открыл уголовное производство против семерых военных полка Азов, обвинив их в "особо циничном обстреле" на 9 мая села Безыменное Донецкой области, которое находится на неподконтрольной Украине территории.

"Находясь в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области в период с 09:40 до 11:00 произвели обстрел снарядами калибра 100 мм из артиллерийской пушки образца 1944 г. гражданских объектов населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области".

Во время обстрела были повреждены жилые дома и школа.

"Для нас очевидно, что это преступление совершено с особым цинизмом. Украинские солдаты, видимо, отметив национальный праздник теперь уже 8 мая, решили омрачить празднование мирными жителями Донбасса Дня Победы в Великой Отечественной войне".

Следком открыл дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

О том, каким образом российское следствие могло получить подобную информацию не сообщается. Также традиционно не приводится каких-либо доказательств.

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