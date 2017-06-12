В России перевернулся автобус с паломниками: 12 жертв

12 июня 2017 г. 13:24
Источник: Левый берег

В Забайкалье (Россия) в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

ДТП произошло на 702-м километре автодороги "Байкал". Автобус, в котором находились более 50 человек, съехал в кювет и перевернулся близ поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района.

На автобусе паломники возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход.

В результате аварии 10 человек погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу. Многие пострадавшие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Завтра в Забайкальском крае день траура.

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