В России перевернулся автобус с паломниками: 12 жертв

В Забайкалье (Россия) в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

ДТП произошло на 702-м километре автодороги "Байкал". Автобус, в котором находились более 50 человек, съехал в кювет и перевернулся близ поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района.

На автобусе паломники возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход.

В результате аварии 10 человек погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу. Многие пострадавшие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Завтра в Забайкальском крае день траура.