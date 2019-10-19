 

В России прорвало дамбу на золотодобывающей артели: погибли 13 человек

19 октября 2019 г. 11:25
Источник: Левый берег
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В России при прорыве дамбы на золотодобывающей артели погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.

Авария произошла в ночь на субботу, 19 октября, в районе населенного пункта Щетинкино под Красноярском.

"Произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа", - говорится в сообщении.

По последним данным МЧС, погибло 13 человек, 12 человек доставили в больницы и 15 числятся пропавшими.

Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек. 

Следком РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

Следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино.

 

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