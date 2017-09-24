В России пятилетний мальчик угнал автомобиль и попал в ДТП

В Воронежской области России полиция возбудила уголовное дело в отношении 47-летней жительницы после того, как ее пятилетний сын угнал машину и попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области, утром 11 сентября ребенок находился за рулем легкового автомобиля и попал в ДТП, совершив столкновение с двумя припаркованными машинами.

Полицейские нашли в салоне маленького мальчика, который не мог назвать имени и как попал в автомобиль. Никого из родственников ребенка рядом не оказалось. При этом автомобиль принадлежал не родственнику мальчика, а мужчине, который оставил его открытым с ключами в замке зажигания. Никаких телесных повреждений у мальчика обнаружено не было.

13 сентября в ОВД обратилась 35-летняя местная жительница, крестная мать мальчика. Она рассказала, что мальчик "особенный", не умеет разговаривать и нуждается в постоянном уходе и регулярном приеме лекарств. Родная мать ребенка в этот же день была задержана и опрошена полицейскими.

По версии следствия, перед посещением с ребенком коррекционного центра, она купила алкоголь и присела отдохнуть на детской площадке. Женщина распивала алкоголь и не заметила, как и куда пропал ребенок. Поискав сына, она не стала обращаться в полицию, а пошла в компанию своих знакомых, "ведущих аморальный образ жизни", где и осталась на два дня.

Дело возбуждено по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее в сентябре в Воронежской области РФ столкнулись 28 автомобилей. Одна из машин загорелась.