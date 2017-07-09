В России умер известный блогер Антон Носик

В ночь на 9 июля в Москве умер известный блогер Антон Носик.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на знакомых блогера.

О смерти Носика также сообщил блогер Илья Варламов и член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Антон Носик - один из самых известных медиа-менеджеров Рунета.

Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий - Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Входил в состав менеджеров холдинга "Рамблер". До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru.

4 июля Носику исполнился 51 год.