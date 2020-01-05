В России "ушли" под лед 30 машин рыбаков

05 января 2020 г. 16:50
Источник: Корреспондент.net
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В российском Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед.

Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса.

Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

 

Видео: 

ЧП Массовое утопление 30 авто во Владивостоке, рыбаки на острове Русском. Подледная рыбалка.

Тридцать машин провалились под лёд на острове Русский в Приморском крае

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