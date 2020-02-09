В российском аэропорту при посадке "сел на брюхо" пассажирский авиалайнер

09 февраля 2020 г. 14:41
Источник: УНИАН
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В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр". Самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает российский «Интерфакс», на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.

В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта. 
 

Видео: 

ЮТейр. Пристегните ремни, жесткая посадка Boeing-737 Utair в г.Усинск

В Усинске экстренно сел пассажирский самолет

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