В российском аэропорту при посадке "сел на брюхо" пассажирский авиалайнер

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр". Самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает российский «Интерфакс», на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.

В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.

