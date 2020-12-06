В российском Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой

06 декабря 2020 г. 17:44
Источник: Новое Время
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На рынке в Ростове-на-Дону утром 6 декабря загорелся павильон с пиротехникой. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки, а место событий затянуло дымом.

Об этом сообщает РИА Новости.

О пожаре на рынке Классик стало известно около 6:30 утра. По состоянию на 10:11 (по киевскому времени) пожар локализован на трех участках возгорания из пяти.

На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.

Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. При этом общая площадь двухэтажного павильона, пишет агентство, ссылаясь на сведения МЧС РФ, составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении принимали участие 317 человек и 114 единиц техники.

Данных о пострадавших и жертвах на данный момент нет.

 

Видео: 

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой

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