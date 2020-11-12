В российской Рязани - масштабный пожар: горит крупный торговый центр (видео)

12 ноября 2020 г. 17:52
Источник: УНИАН
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В Рязани произошел крупный пожар в крупном торговом центре «М5 Молл».

Видео с места события опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах виден большой столб огня и дыма.

По данным очевидцев, загорелся центральный вход №1, огонь распространился по большой площади примерно за 10 минут, а внешняя стена обрушилась еще до приезда пожарных.

По данным ТАСС, сообщение о возгорании поступило в 16:11 по киевскому времени. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, горит кровля здания.

По данным издания Baza, очаг возгорания находится в батутном центре.

На месте работает 14 единиц спецтехники.

Посетителей и работников торгового центра эвакуировали, пострадавших нет.

Причина возгорания неизвестна.

 

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