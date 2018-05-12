В Ровенской области пьяный отец нанес своему полуторагодовалому сыну множественные ножевые ранения

В Ровенской области 1,5-летний ребенок получил многочисленные колото-резаные раны во время конфликта пьяных отца и деда. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, происшествие произошло вечером 11 мая в селе Обаров Ровенского района.

Установлено, что полуторагодовалый мальчик получил многочисленные колото-резаные раны во время бытового конфликта между пьяным отцом и дедушкой, которые часто употребляют спиртные напитки.

Из-за сильного алкогольного опьянения мужчины не смогли предоставить четких объяснений по поводу того, как именно ребенок получил телесные повреждения.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Впоследствии, полиция задержала 22-летнего отца, который нанес более 10 ударов ножом 1,5-летнему сыну.

Сейчас установлено, что 22-летний мужчина пил спиртные напитки со своим 45-летним отцом. Ребенок в это время играл рядом.

Между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. Младший мужчина схватил нож и пытался им ударить отца.

Мальчик испугался и начал сильно плакать. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сына и нанес ему многочисленные удары ножом.

20-летней матери во время конфликта дома не было, она уехала в Ровно, чтобы забрать старшего сына из детсада. Ее полицейские разыскали ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка.

Трехлетнего мальчика сотрудники полиции позже обнаружили у знакомой. Социальные работники доставили его в дом ребенка.

По факту покушения на убийство начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по ст. 15 п. 2 и по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

