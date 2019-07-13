В Ровненской области прогремел взрыв: погибли дети

В пгт Смыга Дубенского района при попытке открыть сейф, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"13 июля в 12.06 в ГСЧС поступила информация, что в пгт Смыга Дубенского района при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего погибли двое детей и повреждены окна и двери здания ", - говорится в сообщении.

Как сообщает полиция Ровненской области, предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении дома 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

"Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.