В саду Шевченко избили парня и девушку: в деле разбирается полиция

06 сентября 2020 г. 13:16
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В парке в центре Харькова избили парня и девушку.

Об этом сообщила в соцсетях родственница пострадавшей девушки.

Когда харьковчанка с супругом прибыли на место происшествия, туда же прибыла полиция и «скорая».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии в саду Шевченко поступило в полицию 4 сентября в 23:36.

Правонарушители нанесли телесные повреждения потерпевшим 18 и 20 лет и скрылись.

Полиция выясняет все обстоятельства избиения девушки и парня и устанавливает причастных к происшествию лиц.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ. 

 

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