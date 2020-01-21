В Сахновщинском районе пожар унес жизни двух человек

21 января 2020 г. 11:20
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20 января в 20:33 спасателям поступило сообщение о том, что по адресу Харьковская область, Сахновщинский район, село Надеждино, ул. Южная, 1 горит одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Дом стоял на краю села, поэтому местные обнаружили пожар не сразу.

Когда к месту вызова прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС в составе двух отделений на автоцистернах, преодолев двадцатикилометровое расстояние, огонь успел охватить уже всю площадь деревянного дома в 70 кв.м. 

Под воздействием огня его конструкции начали разрушаться. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили тела двух погибших. 

Ими оказались хозяева горящей дома, мужчина 1968 и женщина 1970 рождения.

Пожар локализовали в 20:57, а ликвидировали только в 00:40. Чтобы залить все очаги горения пожарным пришлось провести большой объем работ по разборке разрушенных конструкций дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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