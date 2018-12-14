В Сахновщинском районе из-за печи сгорела женщина (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел вчера, 13 декабря в 16:25 в частном доме в селе Богатая Чернещина Сахновщинского района на ул. Центральной.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в комнате, где стояла печь. Огнем были охвачены горючие конструкции стен, перекрытия и домашние вещи на площади около 2 кв. метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных в 17:23 огонь был локализован, а в 19:15 - возгорание окончательно ликвидировали. Осмотр места происшествия показал, что очагом пожара стала духовка печи, в которой сушились вещи. Кроме того, много вещей было и рядом с самой печью.