В Саудовской Аравии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки беспилотников

В Саудовской Аравии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники. Об этом сообщает Associated Press.

"Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Al-Arabiya, корреспондент которого первым сообщил о происшествии, пламя взято под контроль. О причинах взрыва и пожара, как и о возможных жертвах и пострадавших, пока не сообщается.

Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

Компания Saudi Aramco, которой принадлежит предприятие, называет его крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Associated Press пишет, что этот НПЗ ранее становился объектом попыток совершения терактов со стороны боевиков террористической структуры "Аль-Каида". Последний раз террористы-смертники предприняли неудавшуюся попытку осуществить взрыв на заводе в феврале 2006 года.