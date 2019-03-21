В Савинском лесу подростки нашли боеприпасы времен войны

21 марта 2019 г. 12:27

Как сообщили в пресс-службе Балаклейского отдела полиции,  подростки нашли боеприпасы времен Второй мировой войны. Так, 20 марта подростки, гуляя по Савинскому лесу, обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен войны.

Артснаряды калибром 85, 76 и 45 мм были обнаружены вблизи реки за пределами населенного пункта. При этом три снаряда лежали на поверхности у трухлявого дерева, а один чуть дальше.

Увидев взрывоопасные предметы, подростки сразу сообщили местное подразделение ГСЧС. Приехавшие на место взрывотехники изъяли опасные предметы и обезвредили их. 

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