В Савинском лесу подростки нашли боеприпасы времен войны

Как сообщили в пресс-службе Балаклейского отдела полиции, подростки нашли боеприпасы времен Второй мировой войны. Так, 20 марта подростки, гуляя по Савинскому лесу, обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен войны.

Артснаряды калибром 85, 76 и 45 мм были обнаружены вблизи реки за пределами населенного пункта. При этом три снаряда лежали на поверхности у трухлявого дерева, а один чуть дальше.

Увидев взрывоопасные предметы, подростки сразу сообщили местное подразделение ГСЧС. Приехавшие на место взрывотехники изъяли опасные предметы и обезвредили их.