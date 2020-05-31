В селе на Харьковщине горел частный дом

На Харьковщине в одном из сел Двуреченского района накануне вечером произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 мая в 22:43 спасателям поступил вызов в село Гряниковка, где на улице Транспортной, 21 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных горела крыша дома на площади около 100 м. кв.

В 23:21 возгорание спасатели локализовали, в 01:15 пожар был полностью ликвидирован.

При этом пожарные предотвратили распространение пламени на хозяйственную постройку.

Причину пожара выясняют.

