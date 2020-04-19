В селе на Харьковщине горели частные дома и лес: погиб 20-летний парень

19 апреля 2020 г. 10:40

В Боровском районе области во время тушения пожара в доме обнаружили тело погибшего 20-летнего парня.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 19 апреля в 00:52 в ГСЧС местных жителей села Пески Радьковские поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, расположенном неподалеку в сосновом лесу.

Из сообщения стало известно, что огонь начал перекидываться на соседние дома и на лес.

На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачен двухэтажный деревянный дом на площади 160 кв.м.

Также пламя успело перекинуться на сосны, растущие вокруг дома, и на соседний жилой дом. Общая площадь пожара составила более 200 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 01:50 и ликвидировали его в 08:00.

Во время тушения пожара в комнате на втором этаже жилого дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 2000 г.р. Им оказался сын владельца дома.

Других жителей - 49-летнего владельца дома и 19-летнего товарища погибшего, которые спали на первом этаже дома, спасли соседи. Именно они заметили возгорание, спасли двух мужчин и вызвали службу спасения.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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