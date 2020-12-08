В селе на Харьковщине из-за неисправного дымохода загорелось домовладение

08 декабря 2020 г. 14:00
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В селе Сароверовка Нововодолажского района Харьковской области произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 декабря в 18:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Первомайской 38.

По прибытию на вызов пожарные установили, что на территории домовладения горит крыша и перекрытия хозяйственной постройки на общей площади 50 кв.м.

В 18:57 спасатели локализовали возгорание и в 21:05 полностью его ликвидировали.

«Во время ликвидации пожара пострадавших и погибших не обнаружено. Причина пожара -   нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов», - добавили в ГСЧС.

 

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