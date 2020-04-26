В селе на Харьковщине обнаружили арсенал боеприпасов

В Купянском районе Харьковщины 25 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили целый арсенал устаревших боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по разминированию боеприпасов времен Второй мировой войны проводились в селе Петропавловка.

Взрывоопасные предметы были обнаружены в овраге возле местного пруда.

Как отмечается, расстояние до жилых домов составляло примерно 300 м.

Прибывшие на вызов пиротехники обследовали место находки с помощью металлоискателя и изъяли 142 взрывоопасных предмета.

Среди них были: артснаряд калибром 76 мм - 93 единицы, калибром 45 мм - 19 единиц, 105 мм - 12 единиц, а также 18 взрывателей.

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили в специально отведенном месте путем их подрыва.

По данным спасателей, остановки железнодорожного транспорта не было.

Пострадавших нет.