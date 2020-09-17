В селе на Харьковщине пожар уничтожил около 100 кв.м. сухостоя

В одном из сел Коломакского района Харьковщины днем ранее произошел пожар сухостоя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 сентября в 14:44 спасателям поступила информация о пожаре на открытой территории в селе Дорожное, возле ул. Стадионной, 7.

На момент прибытия спасателей на открытой территории горела сухая трава на площади ориентировочно 100 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на большую площадь открытой территории.

Пожарные локализовали возгорание уже в 15:15 и ликвидировали в 16:00.

Причиной возникновения подобных пожаров является человеческий фактор, констатировали в ГСЧС.