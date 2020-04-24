В селе на Харьковщине выгорело 1,5 гектара сухой травы, от огня спасали жилые дома

В одном из сел Валковского района произошел масштабный пожар сухой травы, в результате которого от огня пришлось спасать жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 24 апреля в 9:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Буцковка.

Прибывшие к месту пожарные установили, что на площади около 1,5 га горит сухая трава.

При этом огонь быстро распространялся, поэтому существовала угроза перекидывания огня на жилые дома.

Пожар спасатели ликвидировали в 10:35, не допустив тем самым распространения огня на большую площадь.