В селе на Изюмщине сгорел автомобиль во время пожара в гаражах

В Изюмском районе спасатели ликвидировали пожар в двух гаражах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

19 сентября в 9:28 спасателям поступил вызов на пожар в село Вернополье, где на ул. Мира 45, горели два гаража.

Прибывшие спасатели установили, что в одном из них горел еще и автомобиль "Рено Логан", а в другом - 3 тонны сена, хранившихся там с 2017 года, и домашние вещи.

Площадь пожара составляла 32кв.м.

В 10:00 возгорание бойцам ГСЧС удалось локализовать, в 11:15 - ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают.