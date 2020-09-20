В селе на Изюмщине сгорел автомобиль во время пожара в гаражах

В Изюмском районе спасатели ликвидировали пожар в двух гаражах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
19 сентября в 9:28 спасателям поступил вызов на пожар в село Вернополье, где на ул. Мира 45, горели два гаража.
Прибывшие спасатели установили, что в одном из них горел еще и автомобиль "Рено Логан", а в другом - 3 тонны сена, хранившихся там с 2017 года, и домашние вещи.
Площадь пожара составляла 32кв.м.
В 10:00 возгорание бойцам ГСЧС удалось локализовать, в 11:15 - ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причину пожара устанавливают.