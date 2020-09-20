В селе на Изюмщине сгорел автомобиль во время пожара в гаражах

20 сентября 2020 г. 13:13
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В Изюмском районе спасатели ликвидировали пожар в двух гаражах.

Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

19 сентября в 9:28 спасателям поступил вызов на пожар в село Вернополье, где на ул. Мира 45, горели два гаража.

Прибывшие спасатели установили, что в одном из них горел еще и автомобиль "Рено Логан",  а в другом - 3 тонны сена, хранившихся там с 2017 года, и домашние вещи.

Площадь пожара составляла 32кв.м.

В 10:00 возгорание бойцам ГСЧС удалось локализовать, в 11:15 - ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают.

 

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