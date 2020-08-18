В селе на Изюмщине спасатели второй раз за два дня тушили пожар на поле

18 августа 2020 г. 11:11
1 просмотр

В Харьковской области спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, мусора и камыша.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила более 7 га.

Как отметили в ГСЧС, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Один из крупнейших пожаров произошел в Изюмском районе, в селе Вернополье, где снова  горела сухая трава и стерня на поле – спасатели в минувшие сутки уже тушили там пожар. Общая площадь горения составила 4 га.

Спасатели работали на этом пожаре с 11:35 до 17:00. Его причиной вновь стало выжигание сухой растительности.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53