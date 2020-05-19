В селе под Харьковом бешеный кот покусал двух человек: объявлен карантин

16 мая в селе Ольховка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как отмечается, больное животное покусало двух местных жителей.

В селе Ольховка объявлен карантин и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории села с прилегающими к нему лесными и полевыми массивами. Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

В Службе отметили, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, так как, по их мнению, в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак.

«Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни», - добавили в Службе потребителей.