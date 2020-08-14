В селе под Харьковом бешеный кот покусал хозяина

14 августа 2020 г. 17:07
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В селе Каменная Яруга Чугуевского района бешеный кот покусал хозяина.

О зарегистрированном случае бешенства у кота сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Животное обитало в семье. Когда кот заболел, при попытке хозяина оказать ему помощь он укусил его.

Диагноз бешенства подтвержден Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы».

По результатам эпидемиологического расследования в контакте с животным находился только хозяин. На сегодняшний день проведение противоэпидемических мероприятий в очаге продолжается.

По данным Лабцентра, всего в текущем году в Харьковской области зарегистрировано 14 случаев бешенства животных: у 8 кошек, 3 собак, 1 лисы и 2 голов крупного рогатого скота. От бешеных животных пострадали 46 человек.

За 7 месяцев текущего года за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось 2044 человека против 2510 человек в 2019 году. Антирабическое лечение назначено 404 пострадавшим. От прививок отказались 4 человека.

Также в Лабцентре напомнили, что с целью защиты от этой особо опасной болезни надо ежегодно прививать домашних животных, избегать общения с незнакомыми и дикими животными.

«В случае получения повреждений как от диких, бездомных, так и животных, имеющих владельцев, необходимо немедленно обращаться к врачу для решения вопроса о назначении антирабического лечения», - добавили в Лабцентре.

 

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