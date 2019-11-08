В селе под Харьковом горел продуктовый магазин: подозревают поджог

08 ноября 2019 г. 14:00
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В селе Новоселовка Нововодолажского района области произошел пожар в продуктовом магазине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 ноября в 5:03 в службу спасения поступила информация о пожаре в продуктовом магазине на ул. Толбухина, 4.

На момент прибытия пожарных в здании магазина горели деревянные конструкции стен, стеллажи и товар.

Площадь пожара составила около 20 кв.м.

В 5:45 пожар спасатели локализовали, а в 6:07 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

На месте происшествия работали правоохранительные органы.

 

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