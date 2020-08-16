В селе под Харьковом - несчастный случай: мужчина погиб в бункере с зерном

16 августа 2020 г. 18:22
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В поселке Кутузовка Харьковского района сегодня днем произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий агропредприятия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о данном происшествии поступила в полицию 16 августа в 14:50.

По данным полиции, 53-летний мужчина по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном и от полученных травм погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Следственные действия продолжаются. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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