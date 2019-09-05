Возле частного дома сгорел автомобиль

4 сентября в 15:42 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Chevrolet Aveo» 2007 года выпуска, в селе Алексеевка Первомайского района, который стоял возле частного двора по улице Новоселовка, 31.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в автомобиле горел салон и моторный отсек на площади 5 кв.м.

В 16:11 пожар спасатели локализовали и в 16:28 полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки.