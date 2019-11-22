В селе под Харьковом во дворе дома загорелась летняя кухня, от огня спасли жилой дом

В Чугуевском районе сегодня ночью загорелась пристройка одного из частных домовладений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 22 ноября в 1:49 спасателям поступила информация о пожаре в селе Зеленый Колодец, где на ул. Победы, 15 горела пристройка к жилому дому, в котором располагалась летняя кухня и хозяйственные помещения.

На момент обнаружения пожара площадь пожара составляла 130 кв.м. и существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, поскольку он располагался в непосредственной близости от горящей постройки.

Уже в 2:37 бойцы ГСЧС локализовали пожар, но окончательно его ликвидировали только в 6:35.

Жилые помещения на территории домовладения не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.