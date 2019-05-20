В Сети появилось видео поджога волонтерской палатки (видео)

20 мая 2019 г. 11:55
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 Момент возгорания волонтерской палатки на площади Свободы, которое произошло под утро сегодня, 20 мая, попал на видео.

Кадры пламени, охватившей палатку, попали в Сеть и были опубликованы в соцсетях.

Как сообщается, злоумышленники подъехали к палатке на автомобиле и бросили внутрь зажигательную смесь, а затем уехали.

«Неизвестные пи..ры подъехали на машине ко входу к палатке, бросили туда зажигательную смесь и уехали», - говорится в комментарии под видео.

Напомним, по факту поджога полицией открыто уголовное дело.

Как заявил сооснователь палатки, активист Борис Редин, палатку начнут восстанавливать сегодня же.

Харьковский активист Валентин Быстриченко опубликовал в Фейсбук данные карты, на которую можно перечислить помощь.

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Borys Redin

«И приходите все, будем своими руками все мыть, восстанавливать», - написал активист.

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