В Сети появилось видео взрывов и пожара на арсенале в Балаклее

Как сообщалось, сегодня днем на военном арсенале в Балаклее произошли взрывы и пожар.
Напомним, во время плановых подрывов снарядов, подлежащих утилизации, на арсенале загорелась сухая трава.
Огонь перекинулся на снаряды, лежащие на территории арсенала.
В ХОГА ситуацию с пожаром на арсенале в Балаклее назвали контролируемой.
Эвакуируют только жителей улицы Арсенальной и близлежащих домов частного сектора Балаклеи.
Тем временем местные жители выкладывают в Сеть видео, где слышны взрывы и виден пожар.