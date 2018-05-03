В Сети появилось видео взрывов и пожара на арсенале в Балаклее

Как сообщалось, сегодня днем на военном арсенале в Балаклее произошли взрывы и пожар.

Напомним, во время плановых подрывов снарядов, подлежащих утилизации, на арсенале загорелась сухая трава.

Огонь перекинулся на снаряды, лежащие на территории арсенала.

В ХОГА ситуацию с пожаром на арсенале в Балаклее назвали контролируемой.

Эвакуируют только жителей улицы Арсенальной и близлежащих домов частного сектора Балаклеи.

Тем временем местные жители выкладывают в Сеть видео, где слышны взрывы и виден пожар.