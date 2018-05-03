В Сети появилось видео взрывов и пожара на арсенале в Балаклее

03 мая 2018 г. 16:59
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Как сообщалось, сегодня днем на военном арсенале  в Балаклее произошли взрывы и пожар. 

Напомним, во время плановых подрывов снарядов, подлежащих утилизации, на арсенале загорелась сухая трава.

Огонь перекинулся на снаряды, лежащие на территории  арсенала.

В ХОГА ситуацию с пожаром на арсенале в Балаклее назвали контролируемой.

Эвакуируют только жителей улицы Арсенальной и близлежащих домов частного сектора Балаклеи.

Тем временем местные жители выкладывают в Сеть видео, где слышны взрывы и виден пожар.

Видео: 

Взрывы на военной базе в Балаклее Харьковской области

Балаклея! Горят военные склады! Балаклейская военная база 3 03.05.2018

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