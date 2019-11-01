В сгоревшем автомобиле в Лозовой погиб мужчина: подробности от ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Лозовой сегодня ночью сгорел автомобиль. Об этом написал в соцсетях мэр города Сергей Зеленский, сообщив, что есть жертвы пожара.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 ноября в 3:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в Лозовой, где горел автомобиль, стоящий на обочине проезжей части напротив дома №70 на ул. Кооперативной.

На момент прибытия пожарных автомобиль Chevrolet Lacetti горел весь на площади около 6 кв.м. Пожарные в 3:18 локализовали огонь, а в 3:27 - полностью ликвидировали.

В ходе обследования сгоревшего авто в его салоне обнаружили обгоревшее тело владельца, 1996 года рождения.

По факту пожара правоохранительные органы проводят проверку. Причину возгорания автомобиля устанавливают.