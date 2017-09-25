В Шевченково работница предприятия лишилась кисти

25 сентября 2017 г. 12:05
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24 сентября, около 17:40 в поселке городского типа Шевченково.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 46-летняя местная жительница получила травму на предприятии во время уборки станка, который не был выключен из сети.

Пострадавшую направили в харьковскую больницу с ампутацией правой кисти.

Следователи Шевченковского ОП открыли уголовное производство ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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