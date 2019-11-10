В Шевченковском районе горел двухэтажный дом: пострадала женщина

10 ноября о 6:46 поступило сообщение о пожаре двухэтажного жилого дома по улице Местная, 8А в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на место происшествия выехали две пожарные цистерны. На момент прибытия пожарных на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 25 кв.метров.

Пожар был ликвидирован в 7:29. В результате пострадала жительница квартиры, 1977 года рождения. После осмотра работниками скорой она отказалась от госпитализации.

Причина ЧП выясняются.