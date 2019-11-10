В Шевченковском районе горел двухэтажный дом: пострадала женщина

10 ноября 2019 г. 14:15
2 просмотра

10 ноября о 6:46 поступило сообщение о пожаре двухэтажного жилого дома по улице Местная, 8А в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на место происшествия выехали две пожарные цистерны. На момент прибытия пожарных на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 25 кв.метров.

Пожар был ликвидирован в 7:29. В результате пострадала жительница квартиры, 1977 года рождения. После осмотра работниками скорой она отказалась от госпитализации.

Причина ЧП  выясняются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.